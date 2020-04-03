Сможет ли ЕС сплотиться в борьбе против коронавируса?

03.04.2020, 0:45, Новости дня

Сегодня Европейский Союз подвергается достаточно широкой критике за то, как политический блок справляется с эпидемией коронавируса.

В первые недели распространения эпидемии союз увидел ряд нескоординированных действий национальных правительств, включая запрет некоторыми странами на экспорт своего медицинского оборудования и восстановление национальных границ, а институты ЕС были подвержены критике за медленное реагирование.

Еще до решения ЕС о введении временного 30-ти дневного запрета на «несущественные» поездки внутри союза, ряд стран, стремясь остановить распространение вируса, в одностороннем порядке восстановили границы, разрешив въезд только своим гражданам. Хотя такие меры разрешены во время чрезвычайных ситуаций, это привело к логистическим проблемам внутри ЕС, который основан на принципе свободы передвижения людей и товаров, в том числе без какого-либо пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Ряду стран пришлось также организовывать возвращение своих граждан не только из-за рубежа, но и внутри самого союза.

Некоторые страны, в том числе Германия и Франция, также изначально ввели запрет на экспорт своего медицинского оборудования. Италия, которая первой оказалась в эпицентре распространения пандемии, обвинила страны блока в отсутствии солидарности, а институты ЕС в бездействии, и обратилась за помощью к Китаю, который прислал европейской стране защитные маски и другое медицинское оборудование.

«Первоначальный запрет некоторых стран на экспорт критически важного медицинского оборудования стал своего рода катастрофой для Европы, поставив под сомнение роль солидарности», – отмечает эксперт Совета по международным отношениям Маттиас Маттхийс (Matthias Matthijs, CFR)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего обращения к Европейскому парламенту на прошлой неделе раскритиковала отсутствие солидарности государств-членов и их односторонние действия, отметив, что «ни одно государство-член не может справиться с этим кризисом самостоятельно».

Однако эксперты отмечают, что и со стороны самих институтов ЕС изначально были сделаны ошибки. В частности, Еврокомиссия недооценила серьезность разворачивающегося кризиса и не хотела закрытия границ из-за «догматической приверженности свободе передвижения людей товаров и услуг» в то время, как закрытие границ было необходимым для остановки эпидемии, считает Маттиаc Маттхийс.

Первоначальные ошибки ЕС привели к тому, что Китай, который направил помощь не только в Италию, но и во многие другие страны Европы, стал позиционировать себя главной страной, оказывающей помощь. На фоне действий Пекина и критики в отношении ЕС, Россия и Куба также направили свою помощь, в том числе врачей, в Италию.

Параллельно Китай стал распространять ложную информацию о том, что коронавирус происходит из США, а Россия сопроводила свою миссию информационной кампанией о бездействии ЕС.

Эксперты, однако, обращают внимание на то, что вопросы здравоохранения являются компетенцией национальных правительств, и институты ЕС играют лишь координирующую и рекомендательную роль. Также страны стали больше оказывать помощь друг другу и лучше координировать свои действия, а институты ЕС стали предпринимать значительные меры. Однако, эти действия во многом оказались в тени уже развернувшейся критики и разговоров об оказании помощи Китаем и Россией.

«Польское государственное телевидение дало высокую оценку действиям Китая, заявив, что ЕС “беспомощно вскинул руки” и оставил “бремя борьбы с вирусом на государствах-членах”», – отметил в середине марта вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас (Edward Lucas, CEPA) в блоге центра . – Кажется, никто не заметил, что Польша получит непропорционально щедрую помощь в сумме 7,5 млрд евро из нового антикризисного фонда ЕС объемом 37,3 млрд евро».

Помимо создания антикризисного фонда и ряда других мер, Европейская Комиссия предложила выделить 75 миллионов евро из бюджета ЕС для помощи государствам-членам в возвращении cвоих граждан, 50 миллионов для создания первого общего стратегического склада-резерва медицинского оборудования rescEUstockpile для обеспечения его быстрых поставок в страны при необходимости.

Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас (Rolandas Kriščiūnas) во время организованного во вторник, 31 марта, Центром анализа Европейской политики веб-конференции также отметил, что у многих сегодня создается впечатление, «что Россия или Китай помогает, а ЕС ничего не делает».

«Мы должны лучше доносить информацию о том, что мы делаем, потому что это также повышает доверие наших граждан», – отметил посол.

«Я думаю, что Россия, Китай и Куба проделали очень хорошую работу с точки зрения пиара, – согласен и Маттиаc Маттхийс. – Я не умаляю того, что они делают, но если посмотреть на то, что Европа делает в двухстороннем порядке и на уровне ЕС, то ясно, что она делает довольно много. Но проводит плохую работу в плане пиара».

Тем не менее, как отмечает Маттиас, решение ЕС о запрете экспорта медицинского оборудования за пределы единого рынка, действительно подорвало имидж союза среди потенциальных стран-кандидатов ЕС, особенно среди балканских стран: «Эти страны сейчас особенно смотрят в сторону России и Китая, особенно Китая, для оказания поддержки. Я думаю, это является катастрофой для ЕС в плане имиджа».

«В Южной Европе существует ощущение того, что ЕС делает недостаточно, что северная Европа делает недостаточно, – говорит эксперт аналитической компании RANE Адриано Босони (Adriano Bosoni) о проблемах внутри ЕС. – И я думаю, что такие националистические партии, как «Лига» в Италии, или «Национальное объединение» во Франции будут это использовать против ЕС, говоря, что, когда нам больше всего была нужна помощь союза, то она не пришла. Но это не полная картина».

Так, Европейский Центральный Банк начал программу «количественного смягчения» с целью обеспеченения экономики ликвидностью при помощи выкупа гособлигаций и других ценных бумаг. Он также будет предоставлять льготные кредиты банкам Еврозоны.

Еврокомиссия приостановила действие правил в отношении ограничений дефицитов национальных бюджетов и уровня госдолгов, а также правил по ограничениям оказания государственной помощи европейским компаниям. Это позволит странам, входящих в Еврозону, принимать более обширные пакеты экономической помощи.

Европейская Комиссия также объявила о плане помощи государствам-членам в выплате зарплаты тем работникам, которые были уволены или потеряли работу, отмечает Адриано Босони.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представив данную программу объемом 100 миллиардов евро, отметила, что она «призвана помочь Италии, Испании и всем другим странам, которые сильно пострадали».

Тем не менее, как отмечают эксперты, ЕС должен прибегнуть к большим мерам, в том числе создать общий долговой инструмент для заимствования денег на мировых рынках – так называмый «коронабонд». Сейчас подобного общего евробонда нет, и часть стран ЕС – менее экономически устойчивые, как например, Италия – занимают средства под более высокие проценты нежели экономически сильные страны, как Германия. Однако эксперты выражают сомнение в том, что страны смогут договориться о выпуске «коронабонда».

Также, ЕС должен смягчить требования при заимствовании средств из «Европейского стабилизационного механизма» без исполнения ряда условий, отмечает Маттиас Маттхийс, так как необходимость заимствования денежных средств в нынешнем кризисе не обусловлена несоблюдением бюджетных правил ЕС.

Без ряда фундаментальных реформ Еврозоны и договоренностей, считают эксперты, конфликт между северными и южными странами только усугубится, что усложнит задачу сохранения единства и ценностей Евросоюза в целом.