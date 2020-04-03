Мнение: Весь мировой скепсис по “эпидемии” – в одном тексте

03.04.2020, 0:20, Разное

Вот, наверно, наиболее полный дайджест всех мнений “сомневающихся”, подготовленный в Швейцарии. Информация, если в совокупности, убийственная; неужели мы в самом деле столкнулись с еще невиданным в истории ГЛОБАЛЬНЫМ нагнетанием паники на практически пустом месте?? Может быть, кто-то просто решил (наслушавшись Грету), поставить мировое производство ВСЕГО “на паузу” – с самыми “зелеными” целями? Если так – ему это более чем удалось: пишут что экологическая обстановка по всему миру стремительно улучшается.

Полностью – по ссылке: https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/

2020-03-14

По последним данным Итальянского национального института здравоохранения ISS, средний возраст умерших с положительным тестированием в Италии в настоящее время составляет около 81 года. 10% умерших старше 90 лет. 90% умерших старше 70 лет.

80% умерших страдали от двух или более хронических заболеваний. 50% умерших страдали от трех или более хронических заболеваний. Хронические заболевания включают, в частности, сердечно-сосудистые проблемы, диабет, респираторные заболевания и рак.

Менее 1% умерших были здоровыми людьми, то есть людьми без хронических заболеваний. Только около 30% умерших составляют женщины.

Более того, Итальянский институт здоровья проводит различие между теми, кто умер от коронавируса, и теми, кто умер с коронавирусом. Во многих случаях ещё не ясно, умерли ли люди от вируса или от их ранее существовавших хронических заболеваний, или от комбинации того и другого.

Двое итальянцев, умерших в возрасте до 40 лет (оба 39 лет), были больными раком и диабетом с дополнительными осложнениями. В этих случаях точная причина смерти ещё не была ясна.

Северная Италия имеет одну из старейших популяций и худшее качество воздуха в Европе, что уже приводило к росту числа респираторных заболеваний и смертности в прошлом и, вероятно, является дополнительным фактором риска в нынешней эпидемии.

Приблизительно двенадцать «положительных» умерших в Швейцарии также были пациентами высокого риска с хроническими заболеваниями, средним возрастом 80 лет и максимальным возрастом 90 лет, чья точная причина смерти, то есть от вируса или от их ранее существовавших болезней, пока не известно.

Согласно китайскому исследованию, используемые во всём мире наборы для тестирования на вирусы могут давать ложноположительный результат. В этих случаях люди, возможно, заразились не новым коронавирусом, но одним из множества существующих коронавирусов человека, которые являются частью ежегодных (и в настоящее время продолжающихся) эпидемий ОРВИ.

Ежегодно от гриппа умирает в среднем до 8 000 в Италии и до 60 000 в США; нормальная общая смертность в Италии составляет до 2000 смертей в день; среднее число случаев пневмонии в год превышает 120 000 человек.

Зимний смог (NO2) в Северной Италии в феврале 2020 года (ЕКА)

2020-03-17

Профиль смертности остаётся загадочным с вирусологической точки зрения, потому что, в отличие от вирусов гриппа, дети защищены, а мужчины поражаются примерно в два раза чаще, чем женщины. С другой стороны, этот профиль соответствует естественной смертности, которая близка к нулю для детей и почти в два раза выше для мужчин в возрасте 75 лет, чем для женщин того же возраста.

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2020-03-18

Новое эпидемиологическое исследование приходит к выводу, что смертность от Covid-19 даже в китайском городе Ухань была всего от 0,04% до 0,12% и, таким образом, ниже, чем у сезонного гриппа, уровень смертности которого составляет около 0,1%. В качестве причины завышенной смертности от Covid-19, исследователи подозревают, что первоначально в Ухани было зарегистрировано лишь небольшое количество случаев, так как заболевание было, вероятно, бессимптомным или легким у многих людей.

Китайские исследователи утверждают, что экстремальный зимний смог в городе Ухань, возможно, сыграл определяющую роль в возникновении пневмонии. Летом 2019 года в Ухани уже проходили публичные акции протеста из-за низкого качества воздуха.

Новые спутниковые снимки показывают, как в Северной Италии самый высокий уровень загрязнения воздуха в Европе, и как это загрязнение воздуха было значительно уменьшено в результате карантина.

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2020-03-22

Относительно ситуации в Италии: большинство крупных СМИ ложно сообщают, что в Италии от коронавируса умирает до 800 человек в день. На самом деле президент Службы гражданской защиты Италии подчеркивает, что это смертельные случаи «с коронавирусом, а не от коронавируса» (минута 03:30 пресс-конференции). Другими словами, эти люди умерли, имея положительный результат теста.

Как показали профессора Иоаннидис и Бхакди, в таких странах, как Южная Корея и Япония, в которых не было введено никаких ограничительных мер, наблюдалась практически нулевая избыточная смертность в связи с Covid-19, в то время как на круизном корабле «Алмазная принцесса» наблюдался экстраполированный показатель смертности на уровне или ниже уровня сезонного гриппа.

Текущие показатели смертности в Италии по результатам теста всё ещё составляют менее 50% от нормальной ежедневной общей смертности в Италии, что составляет около 1800 смертей в день. Таким образом, возможно, даже вероятно, что большая часть нормальной суточной смертности теперь просто считается смертностью от Covid-19 (поскольку они дают положительный результат). Об этом подчеркнул президент Службы гражданской защиты Италии.

В Швейцарии в настоящее время наблюдается 56 тест-положительных смертей, все из которых были «пациентами высокого риска» из-за их преклонного возраста и/или ранее существовавших заболеваний. Их действительная причина смерти, то есть от вируса или просто с ним, не сообщалась.

Швейцарское правительство заявило, что ситуация на юге Швейцарии (рядом с Италией) «драматична», однако местные врачи отрицают это и говорят, что всё нормально.

По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.

Анджело Боррелли, глава итальянской службы гражданской защиты, подчеркивая разницу между смертями от коронавирусов и от коронавирусов.

2020-03-23

Итальянское исследование, проведенное в августе 2019 года, показало, что смертность от гриппа в Италии в последние годы составляла от 7 000 до 25 000 человек. Это значение выше, чем в большинстве других европейских стран из-за большого пожилого населения в Италии, и намного выше, чем что-либо приписанное Covid-19 до сих пор.

В новом информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сообщает, что Covid-19 на самом деле распространяется медленнее, а не быстрее, чем грипп, примерно на 50%. Более того, досимптомная передача, по-видимому, намного ниже у Covid-19, чем у гриппа.

Датский исследователь Питер Гётше, основатель знаменитого Cochrane Medical Collaboration, пишет, что Covid-19 — это «эпидемия массовой паники», и «логика стала одной из первых жертв».

Бывший министр здравоохранения Израиля профессор Йорам Ласс говорит, что новый коронавирус «менее опасен, чем грипп», а меры по локализации «убьют больше людей, чем вирус». Он добавляет, что «цифры не соответствуют панике» и «психология преобладает над наукой». Он также отмечает, что «Италия известна своей огромной заболеваемостью респираторными проблемами, более чем в три раза больше, чем любая другая европейская страна».

Пьетро Вернацца, швейцарский специалист по инфекционным заболеваниям, утверждает, что многие из введенных мер не основаны на науке и должны быть отменены. По словам Вернаццы, массовое тестирование не имеет смысла, потому что 90% населения не увидят никаких симптомов, а карантины и закрытие школ даже «контрпродуктивно». Он рекомендует защищать только группы риска, не нарушая при этом экономику и общество в целом.

Президент Всемирной федерации врачей Франк Ульрих Монтгомери утверждает, что меры по блокировке, как в Италии, являются «неразумными», «контрпродуктивными» и должны быть отменены.

Швейцария: Несмотря на панику в средствах массовой информации, избыточная смертность по-прежнему близка к нулю. Последние жертвы с положительным тестом – 96 и 97 лет с сопутствующими заболеваниями.

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2020-03-25

Используя данные с круизного лайнера Diamond Princess, профессор Стэнфордского университета Джон Йоаннидис показал, что смертность Covid-19 с поправкой на возраст составляет от 0,025% до 0,625%, то есть в диапазоне сильной простуды или гриппа. Это приблизительно совпадает с выводами вышеуказанного исследования о реальной смертности в Ухане на уровне 0,04% до 0,12%.

Японское исследование показало, что из всех пассажиров того же судна с положительным результатом теста даже среди 80-89-летних 48% оставались полностью бессимптомными, в то время как среди 70-79 лет это были поразительные 60%, у которых вообще не было симптомов. Это снова поднимает вопрос, не являются ли ранее существовавшие заболевания более важным фактором, чем сам вирус.

По-прежнему звучат голоса здравомыслящих специалистов, тонущие в потоке пропаганды и дезинформации глобальных СМИ:

Немецкий иммунолог и токсиколог, профессор Стефан Хокерц объясняет, что Covid-19 не более опасен, чем грипп, просто просто ему уделяется больше внимания. Опаснее вируса являются страх и паника, создаваемая СМИ, и «авторитарная реакция» многих правительств. Профессор Хокерц также отмечает, что большинство так называемых «умерших от коронавируса» на самом деле просто имели положительный результат теста, а умерли от других причин. Он полагает, что в десять раз больше людей, чем сообщалось, уже имели Covid19, но ничего не заметили или очень мало.

Аргентинский вирусолог и биохимик Пабло Гольдшмидт утверждает, что Covid-19 не более опасен, чем простуда или грипп. Возможно, он циркулировал уже в более ранние годы, но не был обнаружен, потому что его никто не искал. Доктор Гольдшмидт говорит о «глобальном терроре», созданном СМИ и политиками. По его словам, каждый год 3000000 новорожденных во всем мире и 50000 взрослых в США умирают от пневмонии.

Профессор Мартин Экснер, глава Института гигиены в Университете Бонна, объясняет, что медицинский персонал перегружен из-за закрытых границ и карантина, а не из-за прироста количества больных, которого нет.

Профессор Джулиан Нида-Рюмелин, бывший министр культуры Германии и профессор этики, отмечает, что Covid-19 не представляет опасности для здорового населения в целом и поэтому крайние меры, такие как комендантский час, не оправданы.

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2020-03-27 (II)

Немецкий исследователь д-р Ричард Капек на основе количественного анализа утверждает, что «эпидемия коронавируса» на самом деле является «эпидемией тестов». Капек показывает, что при экспоненциальном увеличении количества тестов процент положительных результатов остаётся стабильным, а смертность снижается, что опровергает экспоненциальное распространение самого вируса.

Немецкий профессор вирусологии доктор Карстен Шеллер из Вюрцбургского университета объясняет в подкасте, что Covid-19 определенно сопоставим с гриппом и до сих пор даже приводил к меньшему количеству смертей. Профессор Шеллер подозревает, что экспоненциальные кривые, часто представляемые в средствах массовой информации, больше связаны с увеличением числа тестов, чем с распространением самого вируса. Например, Япония и Южная Корея, несмотря на миллионы китайских туристов и минимальные социальные ограничения, еще не столкнулись с кризисом Covid-19.

Два профессора медицины из Стэнфорда, д-р Эран Бендавид и д-р Джей Бхаттачарья, объясняют, что летальность Covid-19 переоценена на несколько порядков, вероятно, даже в Италии она составляет всего 0,01% — 0,06% и таким образом, ниже, чем у гриппа. Основной причиной такой переоценки является сильно недооцененное количество заражённых людей без симптомов. В качестве примера приводится полностью протестированное итальянское сообщество Во, которое показало от 50 до 75% не имеющих симптомов людей с положительным тестом.

Д-р Джеральд Гасс, президент Немецкой ассоциации больниц, объяснил в интервью Handelsblatt, что «экстремальная ситуация в Италии в основном обусловлена ​​очень низкой вместимостью интенсивной терапии».

Доктор Вольфганг Водарг, один из первых и громких критиков «паники Covid-19», был отстранён Советом Transparency Internantional Germany, где он возглавлял рабочую группу по здравоохранению. Водарг уже подвергался атаке со стороны СМИ за свою критику.

2020-03-28

Новое исследование Оксфордского университета пришло к выводу, что COVID-19, возможно, уже существовал в Великобритании с января 2020 г., возможно, уже инфицирована и иммунизирована половина населения. При этом большинство людей не испытывают никаких симптомов или имеют только легкие симптомы. Это будет означать, что менее одного человека из тысячи с COVID-19 нуждается в госпитализации.

Британские СМИ сообщили о 21-летней женщине, которая умерла от COVID-19 «без каких-либо предыдущих болезней». Однако с тех пор стало известно, что женщина даже не дала положительный результат теста, она поступила в больницу с сердечным приступом (не исключается самоубийство). Коронер же заявил, что она умерла от COVID-19 после того, как услышал, что у неё был лёгкий кашель.

Немецкий исследователь СМИ профессор Отфрид Джаррен резко раскритиковал освещение COVID-19 на телевидении. По его словам, там выступают одни и те же эксперты с одинаковым мнением. Какие-либо дебаты отсутствуют.



2020-03-29

Последние данные немецкого института Роберта Коха показывают, что увеличение числа положительных результатов теста пропорционально увеличению количества тестов, то есть в процентном отношении оно остается примерно таким же. Это может указывать на то, что увеличение числа случаев заболевания в основном связано с увеличением количества тестов, а не с продолжающейся эпидемией.

И т.д.