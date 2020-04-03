В Москве родился ребенок с коронавирусом

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03.04.2020, 0:18, Разное

В московской больнице №15 появился на свет ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее мать новорожденного сдала тест на китайскую инфекцию – результат оказался положительным. Женщина с ребенком останутся на лечении в больнице, сообщает URA.ru.

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло до 3548. Большинство случаев зафиксировали в Москве (2475). Жертвами инфекции стали 30 человек, 235 пациентов выздоровели.



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