Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов

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03.04.2020, 0:18, Разное

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которые хотели присоединиться к группе террористов. Подозреваемых заключили под стражу на два месяца, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Во время обысков у задержанных обнаружили камуфляжную униформу и лекарственные препараты. По данным “ТВ Центра”, мужчины исповедовали радикальный ислам и планировали через третьи страны попасть на территорию Сирии для участия в вооруженных конфликтах на стороне международной террористической группировки.



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