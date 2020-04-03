Лещенко в Коммунарке спел «Надежду»
03.04.2020, 0:08, Новости дня
Российский певец Лев Лещенко, который находится в больнице в Коммунарке, исполнил песню «Надежда» для участников домашнего флешмоба.
Лещенко в Instagram еще раз поблагодарил «за этот домашний флешмоб». Как признался певец, «никогда не думал», что флешмоб «все так подхватят». Он отметил, что «у нас столько прекрасных исполнителей».
«Не представляю, как я буду выходить на сцену… Вот сейчас я сижу в палате и кусочек (песни) хочу вам спеть для всех», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Лещенко и его жену Ирину госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель попросил поддержать их и записать песню «Надежда» на видео.
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Лещенко поблагодарил участников флешмоба за поддержку.
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