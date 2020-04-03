Лещенко в Коммунарке спел «Надежду»

03.04.2020, 0:08, Новости дня

Российский певец Лев Лещенко, который находится в больнице в Коммунарке, исполнил песню «Надежда» для участников домашнего флешмоба.

Лещенко в Instagram еще раз поблагодарил «за этот домашний флешмоб». Как признался певец, «никогда не думал», что флешмоб «все так подхватят». Он отметил, что «у нас столько прекрасных исполнителей».

«Не представляю, как я буду выходить на сцену… Вот сейчас я сижу в палате и кусочек (песни) хочу вам спеть для всех», – приводит его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе Лещенко и его жену Ирину госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.

Директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель попросил поддержать их и записать песню «Надежда» на видео.

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Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv) 2 Апр 2020 в 10:39 PDT

Лещенко поблагодарил участников флешмоба за поддержку.

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