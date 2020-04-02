“Это война”. В Минздраве анонсировали ужесточение карантина в Украине

02.04.2020, 23:54, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине планируется усилить меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Об этом он рассказал 2 апреля в эфире канала “1+1”.

“Будет ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, будут закрыты все спортивные площадки, все скверы, будут запрещены все массовые события. Также это будет касаться пребывания в соответствующих средствах индивидуальной защиты”, – отметил он.

Степанов также добавил, что власти могут запретить передвигаться даже по двое, кроме случаев, когда второй – ребенок или тот, кому нужна помощь.

“Это война, война с врагом под названием “коронавирус”, и мы должны сделать все, чтобы как можно меньше людей заболело”, – подчеркнул министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 998 тыс., из них более 208 тыс. выздоровели, а 51 535 человек умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

По состоянию на вечер 2 апреля в Украине насчитывается 897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерло 22 человека, 19 – выздоровели.