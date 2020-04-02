Коронавирус в Украине. Черновицкая область с 3 апреля прекращает пропуск пассажирского транспорта

Сергій Осачук про введення особливого режиму в’їзду та виїзду в області та останні результати тестів на COVID-19 [02.04.2020]

У Чернівецькій області сьогодні, 2 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей – старше 55 років. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.Географія поширення нових випадків:Чернівці – 5Глибока – 4Банчени Герцаївського району – 3Великий Кучурів Сторожинецького району – 2Кіцмань – 2Малинівка Новоселицького району – 2Заставна – 1Грозинці Хотинського району – 1Станівці Глибоцького району – 1 Остриця Герцаївського району – 1 Путила – 1Киселиці Путильського району – 1 Байраки Герцаївського району – 1 Хотин – 1 Волока Глибоцького району – 1Горішні Шерівці Заставнівського району – 1 Таким чином, сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та 134 недужих – у районах області. Також сьогодні уперше два випадки коронавірусу виявили у Путильському районі.———Від 00:00 03.04.20 у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. На в’їзді та виїзді території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:📍с. Звенячин, Заставнівського р-н📍с. Атаки, Хотинського р-н📍с. Оршівці, Кіцманського р-н📍м. Вижниця 📍м. НоводністровськПости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати. Дозволено буде в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);- транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;- транспортних засобів сільськогосподарського призначення;- транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.Карантинно-епідеміологічні пости, які діють сьогодні в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято.

Posted by Сергій Осачук on Neljapäev, 2. aprill 2020