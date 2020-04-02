Коронавирус в Украине. Черновицкая область с 3 апреля прекращает пропуск пассажирского транспорта
02.04.2020, 23:54, Новости дня
В полночь в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда транспорта, на границах установят пять карантинных пунктов пропуска, а с 12.00 3 апреля будет полностью прекращен въезд и выезд пассажирских транспортных средств. Об этом сообщил в Facebook глава областной государственной администрации Сергей Осачук.
По его словам, разрешен будет въезд только:
грузовых автомобилей (перевозящих продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
транспортных средств физических лиц, место жительства которых зарегистрировано в области или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют в отдельных населенных пунктах области, будут сняты, добавил Осачук.
Сергій Осачук про введення особливого режиму в’їзду та виїзду в області та останні результати тестів на COVID-19 [02.04.2020]
У Чернівецькій області сьогодні, 2 квітня, офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей – старше 55 років. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.Географія поширення нових випадків:Чернівці – 5Глибока – 4Банчени Герцаївського району – 3Великий Кучурів Сторожинецького району – 2Кіцмань – 2Малинівка Новоселицького району – 2Заставна – 1Грозинці Хотинського району – 1Станівці Глибоцького району – 1 Остриця Герцаївського району – 1 Путила – 1Киселиці Путильського району – 1 Байраки Герцаївського району – 1 Хотин – 1 Волока Глибоцького району – 1Горішні Шерівці Заставнівського району – 1 Таким чином, сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та 134 недужих – у районах області. Також сьогодні уперше два випадки коронавірусу виявили у Путильському районі.———Від 00:00 03.04.20 у Чернівецькій області починає діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів. На в’їзді та виїзді території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:📍с. Звенячин, Заставнівського р-н📍с. Атаки, Хотинського р-н📍с. Оршівці, Кіцманського р-н📍м. Вижниця 📍м. НоводністровськПости почнуть діяти із 12:00 3 квітня. Із цього моменту будь-який пасажирський транспорт перестануть пропускати. Дозволено буде в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);- транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;- транспортних засобів сільськогосподарського призначення;- транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.Карантинно-епідеміологічні пости, які діють сьогодні в окремих населених пунктах області (у селах Колінківці Хотинського району, Лужани Кіцманського району, Чагор Глибоцького району, Великий Кучурів Сторожинецького району) буде знято.
Posted by Сергій Осачук on Neljapäev, 2. aprill 2020
По информации ОГА, в Черновицкой области к вечеру 2 апреля зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией (утром было известно о 143 заболевших).
Регион первым в Украине ввел карантин, это произошло 5 марта. С 17 марта в Черновицкой области действует чрезвычайное положение.
В Украине по состоянию на 22.00 2 апреля насчитывалось 897 случаев заболевания COVID-19, умерло 22 человека, 19 – выздоровели.
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