Модель Клаудия Шиффер снялась в лакированном плаще на голое тело для журнала Elle

02.04.2020, 23:53, Разное

Популярная немецкая модель Клаудия Шиффер приняла участие в откровенной фотосессии для издания Elle, выпускаемого в Великобритании. 49-летняя знаменитость решила предстать в полуобнаженном виде: наготу прикрывал лакированный бордовый плащ Valentino.

Для фотосессии знаменитая блондинка выбрала обтягивающую юбку и чёрные сапоги. Само же фото появится уже в следующем выпуске Elle, однако увидеть его смогут только британские читатели. Фотографом модели на этот раз стал американец Себастьян Ким, работавший с такими известными личностями, как Брэд Питт или Энн Хэтуэй. Его работы попадали на обложку журналов Vogue, Numero, GO. Стилистом Шиффер стала Аурелия Дональдсон.

Новую фотографию немецкой супермодели опубликовал в своём Instagram поклонник. Было сделано несколько изображений: помимо откровенного снимка, Шиффер также выбрала и более строгий стиль с темным платьем, и свободный стиль, представ в джинсах и белом свитере.