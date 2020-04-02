Власти Москвы уточнили, кого будут штрафовать

02.04.2020, 23:45, Новости дня

Несознательных москвичей, которые собираются большими группами, будут штрафовать за нарушение самоизоляции, пояснил первый заместитель пресс-секретаря мэра Москвы Борис Булай. Если же горожане проявят сознательность, будут выходить на улицу только в экстренных случаях, то предпосылок для такого наказания Булай не видит.

Никаких новых ограничения по передвижению в российской столице не вводится, отмечает со ссылкой на первого заместителя пресс-секретаря Сергея Собянина РИА Новости. Но, Борис Булай подчеркнул, что технические возможности по созданию строгой пропускной системы в Москве есть.

Закон о нарушении режима самоизоляции 1 апреля приняли депутаты Мосгордумы. 2 апреля его подписал столичный градоначальник. За работу торговых точек и оказание услуг с личным присутствием граждан, а также за нарушение запрета на приостановку массовых мероприятий для должностных лиц закон предусматривает штрафы от 30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица за эти же нарушения будут наказываться штрафом от 200 до 300 тысяч.

"Есть Кодекс об административных правонарушениях. Есть указ, где штрафы четко прописаны", — пояснил Борис Булай.

Нарушающие режим самоизоляции граждане могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей, а если они при этом воспользовались своим транспортным средством, то штраф увеличится до 5 тысяч.

Режим самоизоляции введен для жителей российской столицы всех возрастов с 30 марта. Разрешено покидать квартиру для обращения за экстренной неотложной медпомощью, угрозы жизнью и здоровью, поездок на работу. Также разрешен выгул домашних питомцев, посещение аптек и продовольственных магазинов, если они находятся не дальше 100 метров от места проживания, а также разрешается вынос мусора.

Мэр Москвы продлил ограничения до 1 мая 2020 года. При этом особо подчеркивается, что для передвижений по городу введение спецпропусков пока не требуется.

В Москве число жертв коронавирусной инфекции 2 апреля увеличилось до 20 человек. В российской столице диагноз "коронавирус COVID-19" подтвержден у 2475 пациентов, включая главврача инфекционной больнице в Коммунарке Дениса Проценко. Из московских больниц уже выписаны 140 пациентов. Они вылечились.