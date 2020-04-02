 

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион

02.04.2020, 23:45, Новости дня

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.

Согласно его данным, на сегодняшний момент в разных странах мира число инфицированных составляет более миллиона человек, более 210 тысяч выздоровели, более 51 тысячи скончались.

Похожие данные приводит и Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты американской и мировой статистики.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии – 13 915 и Испании – 10 003.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Хафтар назвал условие приостановки боев

18.02 / Джанелли Имбула может усилить “Локомотив”

16.03 / В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

14.02 / Грэм выставила голую грудь перед камерой, чтобы покормить сына

05.03 / Бойцы ММА Емельяненко и Минеев подерутся по правилам бокса

18.02 / В экономике Украины нашли «белого лебедя»

24.03 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек

06.02 / Штаб Трампа обвинил демократов в попытке вмешательства в выборы президента США

13.02 / Врачи изменили систему диагностики, и количество зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

05.02 / Среди республиканцев в Сенате США нашелся сторонник импичмента Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска