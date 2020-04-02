Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за миллион

02.04.2020, 23:45, Новости дня

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

Об этом мировую общественность проинформировал статистический сайт Worldometer.

Согласно его данным, на сегодняшний момент в разных странах мира число инфицированных составляет более миллиона человек, более 210 тысяч выздоровели, более 51 тысячи скончались.

Похожие данные приводит и Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты американской и мировой статистики.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии – 13 915 и Испании – 10 003.