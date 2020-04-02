Киев сорвал договоренности по Донбассу

02.04.2020, 23:45, Новости дня

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали текущую ситуацию по урегулированию конфликта в Донбассе. В ведомстве считают, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей не без подсказки извне.

26 марта в режиме видеоконференции прошло заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам полномочного представителя РФ Бориса Грызлова, оно закончилось провалом.

В МИД отметили, что российская сторона ответственно подходит к минскому "Комплексу мер", а также решениям саммита "нормандского формата". Москва активно работает со сторонами конфликта, в числе которых Киев, Луганск и Донецк. Благодаря прямым контактам удалось достичь важных договоренностей, которые способны сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки.

В ведомстве рассказали, что после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. Например, представители Берлина и Парижа уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса под разными предлогами, вслед за этим пошел и Киев. Российская сторона отмечает, что такой откат назад перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику.

Через четыре дня после заседания появилось пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, в котором были необоснованные и голословные обвинения Донбасса насчет того, что он причастен к пробуксовке переговоров, занимает неконструктивную позицию.

От Донецка и Луганска требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свободу без ограничения по своей территории. В сообщении МИДа отмечается, что право республик вводить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 заведомо отвергается.

Представители украинской стороны в ряде международных организаций, в числе которых ООН, ОБСЕ и Совет Европы, запустили пропагандистскую утку. Она обвиняет Россию в попытке воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций.

МИД отмечает, что данные события смахивают на хорошо скоординированную линию. В связи с этим ведомство призывает партнеров по "нормандскому формату" прекратить политические игры и приступить к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе. Комментарий МИДа приведен на его сайте.