Криштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером

02.04.2020, 23:45, Новости дня

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Ожидается, что португалец достигнет этой отметки уже летом.

35-летний Криштиану Роналду мог стать миллиардером уже в апреле, но помешала пандемия коронавируса, из-за которой футболистам "Ювентуса" пришлось пойти на сокращение зарплат.

Криштиану Роналду станет третьим спортсменом, который заработает миллиард. Ранее подобное удалось гольфисту Тайгеру Вудсу, боксеру Флойду Мейвейзеру и баскетболисту Майклу Джордану.