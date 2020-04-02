 

УЕФА отложил решение о возобновлении еврокубков в середине мая

02.04.2020, 23:45, Новости дня

УЕФА примет решение о возобновлении Лиги чемпионов и Лиги Европы не раньше середины мая. Накануне УЕФА приостановил проведение всех международных матчей на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, УЕФА пока не готов опреледиться ни со сроками, ни с форматом еврокубков. Организация может вернуться к этому вопросу в середине мая при условии улучшения эпидемиологической обстановки. Не исключено, что оставшиеся встречи будут доиграны в июле и августе.

Также УЕФА может попросить национальные федерации не спешить с досрочным завершением чемпионатов. В четверг Бельгия стала первой европейской страной, объявившей о завершении первенства страны.



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