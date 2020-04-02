Исследователи получили шанс найти жизнь на Марсе

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02.04.2020, 23:36, Новости дня

Ключ к поиску жизни на Марсе исследователям дали одноклеточные существа, которые живут в трещинах вулканических пород глубоко под морским дном.

Во время изучения вулканических пород глубоко под морским дном ученые взяли образцы пластин для анализа. Полученные пластины твердой породы специалисты промыли красителем, который окрашивает ДНК, и поместили под микроскоп.

Такой способ помог ученым обнаружить наличие бактерий, которые возникли в виде светящихся зеленых сфер в оранжевых туннелях и в окружении черных камней. Оранжевое свечение издают глинистые минеральные отложения, которые обеспечивают микробам место для обитания.

Глинистые минералы, заполняющие трещины в глубоководных океанических породах, похожи на те минералы, которые на данный момент могут находиться внутри марсианских горных пород. Сейчас ученые занимаются разработкой плана для изучения каменистых пород, которые были собраны на поверхности Марса, для поиска жизни в трещинах с глинистыми минералами.



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