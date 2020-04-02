Ученые разработали новый способ измерения уровня сахара у диабетиков
02.04.2020, 23:36, Новости дня
Специалисты создали биосенсор, который может у людей с сахарным диабетом определить уровень сахара по дыханию.
Технология ученых основана на том, что у людей с диабетом при недостатке инсулина выделяется ацетон. Его показатели сопоставимы с уровнем сахара в крови. Созданный биосенсор захватывает пары ацетона из дыхательных путей и сообщает об уровне глюкозы.
Датчик биосенсора измеряет концентрацию паров ацетона с помощью специального структурирования на наноуровне с высокой точностью.
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