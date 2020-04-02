Ученые разработали новый способ измерения уровня сахара у диабетиков

02.04.2020, 23:36, Новости дня

Специалисты создали биосенсор, который может у людей с сахарным диабетом определить уровень сахара по дыханию.

Технология ученых основана на том, что у людей с диабетом при недостатке инсулина выделяется ацетон. Его показатели сопоставимы с уровнем сахара в крови. Созданный биосенсор захватывает пары ацетона из дыхательных путей и сообщает об уровне глюкозы.

Датчик биосенсора измеряет концентрацию паров ацетона с помощью специального структурирования на наноуровне с высокой точностью.