Ученые разработали новый способ измерения уровня сахара у диабетиков

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02.04.2020, 23:36, Новости дня

Специалисты создали биосенсор, который может у людей с сахарным диабетом определить уровень сахара по дыханию.

Технология ученых основана на том, что у людей с диабетом при недостатке инсулина выделяется ацетон. Его показатели сопоставимы с уровнем сахара в крови. Созданный биосенсор захватывает пары ацетона из дыхательных путей и сообщает об уровне глюкозы.

Датчик биосенсора измеряет концентрацию паров ацетона с помощью специального структурирования на наноуровне с высокой точностью.



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