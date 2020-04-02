Мнение: Лихой маневр (бюджета на всех хватит)

02.04.2020, 23:35, Разное

По всей видимости, население страны в ближайшие дни познакомится с понятием "управленческий хаос" или даже "коллапс". У миллионов людей в результате принятых решительных мер уже возникает огромное число вопросов, которые теперь задать непонятно кому. Учреждения тоже на карантине, банки закрыты, службы работают рандомно. Кроме того, возникают вопросы и по работе, так как сейчас мы столкнемся с совершенно катастрофической волной увольнений. Выплаты зарплаты повелением Путина переложены исключительно на бизнес, который его же стараниями еще до всех эпидемий загнан в катастрофу. Режим ЧС для того и не вводится, чтобы не перекладывать эти проблемы на бюджет. На бюджет у Путина и его дружков, видимо, другие виды – на всех его не хватит. При этом перемещения ограничены, а значит, связь у людей с государством и работодателем только по телефону или через интернет. Что легко либо игнорировать, либо просто не дозвониться. С целым рядом служб и в обычное время связаться непросто, сейчас будет просто невозможно. Если они, конечно, вообще будут работать.

В общем, то, что нормальная жизнь сломана – уже понятно. А тот факт, что президент умыл руки и переложил ответственность за все на региональные власти, сделает ее совсем невыносимой. Губернаторам нужно обеспечить хоть какой-то режим карантина, и откровенно говоря, сама по себе эта задача даже в отрыве от всех остальных выглядит неподъемной. А остальные, от которых лихим маневром Путин уклонился, сами себя не решат.

Это и есть хаос, который очень быстро перейдет в коллапс, так как здесь та же задача про бассейн и две трубы. Если количество проблем, втекающих в управленческую систему, будет заведомо превышать число решенных ею задач, то бассейн переполнится и потечет со всех щелей. Если же понимать, что региональные власти просто не готовы к самостоятельным действиям – эту способность в путинской России вытравляли каленым железом, то недели через две озверение людей начнет принимать вполне очевидные всем формы. Которые нужно будет гасить. Гасить придется привычно – карателями. Росгвардия, конечно, не справится, поэтому под ружье будут поставлены криминальные банды типа прикормленных байкеров и прочей уголовной шантрапы. Понятно, что эти с мирным населением будут обращаться примерно так же, как и туземная полиция на оккупированных территориях – террор, террор и еще раз террор. На первых порах будут просто бить, потом придется вооружать чем посерьезнее.

То, что Путин бросает страну в полномасштабную катастрофу, уже сомнений не вызывает. Дело здесь не в самой эпидемии, дело в его отказе от ответственности. Он просто боится ее, а потому сбрасывает все решения на регионы. Предполагая, что откуда-то из бункера будет руководить процессом, грозно прикрикивая на губернаторов. Президент, который трусливо прячется и бежит от ответственности – худшее, что может произойти со страной в кризис. Причем кризис-то не фатальный. Ситуация чрезвычайная, но для того власть и существует, в конце концов, чтобы решать проблемы, в том числе и чрезвычайные.

Понятно, что через месяц-полтора-два это как-то, но закончится. Вопрос лишь в одном – вот это трусливое ничтожество достойно будет и дальше руководить нами?