Политика: Пандемия приведет к столкновению Китая и США

02.04.2020, 23:30, Разное

Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть — усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США.

«Коронавирус настолько много уже разрушил в экономике, в отношениях между людьми, что пора задуматься о некоем глобальном плане восстановления мира», – сообщил председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. И это, по его мнению, содает основу для строительства здания нового миропорядка.

«Кризис ждет мировую экономику, и пока мы не видим ничего подобного общему плану восстановления мира», – добавил Быстрицкий. Нет никаких аналогов послевоенному «плану Маршалла», констатировал эксперт. Он выступил в четверг в ТАСС на пресс-конференции, посвященной пандемии и другим глобальным вызовам, а также их влиянию на мировую безопасность. Она, по понятным причинам, проходила в онлайн-формате.

После предыдущего мирового экономического кризиса 2008 года значительную терапевтическую роль сыграла «большая двадцатка», в свою очередь, напомнил другой участник конференции, директор по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его мнению, создание формата G20 успокоило рынки, создало ощущение, что самые влиятельные державы пытаются не только решать свои проблемы, но помогать другим.

«Очевидно, что все сильно изменилось за последние 13 лет. О совместных действиях речи не идет – только о том, каким образом минимизировать ущерб от бедствия. В этой ситуации важно каждому решать свои проблемы, но так чтобы не вредить другим», – полагает Лукьянов.

При этом происходящие сейчас процессы принципиально не новы, полагает он. «Эпидемия не породила импульс к разъединению, она просто сделала его безальтернативным. Иного пути, кроме изоляции, в данном случае, просто нет. И все страны охотно за это ухватились», – поделился Лукьянов.

В прошлогоднем докладе «Валдая» «Время взрослеть» уже говорилось об угрозе возникновения мировой анархии, правда, подчеркнул Лукьянов, эксперты тогда не предрекали, что обязательно мир охватит неразбериха и война.

«Анархия тоже может быть регулируема, например, ответственностью поведения игроков на мировой арене.

И сейчас игроки должны эту ответственность осознать. В момент, когда каждый действует так, как считает необходимым, будет ли этот «каждый» учитывать, что он не один в международном пространстве? Или возобладает эгоизм в духе «спасайся, кто может»? Такой сценарий может привести к тяжелым последствиям», – отметил Лукьянов.

В качестве примера большой державы, которая почти в одиночку справляется с вызовом пандемии участники пресс-конференции назвали Индию. Как отметил участник конференции, почетный научный сотрудник индийского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, при введении в Индии карантина наблюдались отдельные случаи паники, однако в целом правительству «ничего не грозит», в стране сохраняется политическая устойчивость. Но сомнения теперь вызывают перспективы индийской экономики, заметил Унникришнан, ведь сотни миллионов жителей страны – это низкооплачиваемые работники, которые живут ежедневным заработком.

«Режим чрезвычайного положения, который продлится до 14 апреля, уже нанес по этим людям большой удар», – сообщил индийский эксперт.

Тем временем, другая великая держава – Китай – уже начал выходить из кризиса, заметил Лукьянов. По его мнению, Поднебесная не только демонстрирует уверенность в себе после спада, вызванного пандемией, но и получила импульс, «которого ей до этого не хватало».

Кстати, в минувшие выходные, Китай пообещал помочь Индии в борьбе с COVID-19, выразив соседней стране благодарность за солидарность в тяжелый для себя час.

«Не в традициях Китая вести себя как гегемон, но теперь он находится в качественно новом положении. Теперь можно ожидать, что Китай будет вести себя более напористо во всех смыслах, – прогнозирует Лукьянов. – Но США никуда не денутся как фактор. Они были и есть крупнейшая мировая держава и не собираются отказываться от доминирующих позиций. В этой ситуации возникает серьезный риск лобового столкновения между Китаем и США».

Что касается Европейского союза, то по всем показателям он переживает самый тяжелый период в своей истории, считают участники дискуссии. По мнению Лукьянова, «распада ЕС не будет, но интеграция уже никогда не будет прежней». Основная проблема – отсутствие подлинной солидарности, к которой в ЕС принято апеллировать. Сейчас получается, что каждая страна вынуждена сражаться с COVID-19 поодиночке.

«Главное начнется, когда зараза отойдет. Встанет вопрос принципа функционирования ЕС, в частности, каким образом экономически пострадавшие страны, прежде всего Италия и Испания, будут выбираться», – прогнозирует Лукьянов.

Зато между элитами США и РФ эпидемия создала шанс для сближение. При этом, напомнил Быстрицкий, в некоторых сферах, например, в военной, а точнее – в Сирии, Москва и Вашингтон и так уже хорошо взаимодействуют. То же можно сказать о медицине и космонавтике. Так что почва для обновления отношений появилась, но пока не стоит переоценивать ее значение, предупредил глава совета Фонда клуба «Валдай».