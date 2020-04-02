Мнение: Коронавирусный парадокс?

02.04.2020, 23:30, Разное

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Фактически в столице приостановлено действие Конституции России, гарантирующей свободу передвижения.

Приостановить действие отдельных статей Конституции вообще-то может только президент, подписав указ о введении в стране режима ЧП.

Недоумеваю, если ситуация с коронавирсом в Москве такая скверная, почему президент не вводит режим ЧП? Хотя бы на территории Москвы, как это позволяет законо ЧП? Но если эта самая ситуация не настолько скверная, что нет необходимости вводить режим ЧП, почему в Москве отменили действие отдельных статей Конституции? Коронавирусу Конституция не писана? Коронавирусный парадок?

Фотография отсюда