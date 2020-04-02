 

В Испании за один день жертвами коронавируса стали 950 человек

02.04.2020, 23:27, Новости дня

Представители Министерства здравоохранения Испании сообщили о том, что за минувший день от COVID-19 умерли 950 жителей страны, что стало печальным рекордом с начала вспышки коронавируса в Испании. В общей сложности число погибших превысило 10 000 человек.

Выступая в четверг в Мадриде, глава скорой медицинской помощи Испании Фернандо Симон заявил, что, хотя число случаев заражения коронавирусом возросло до 110 238, темпы распространения заболевания в стране стабилизируются.

Представители Минздрава говорят, что вирус распространялся до 25 марта со скоростью 20% в день. С тех пор этот показатель снизился до менее чем 12%, что показывает: режим ограничения передвижений и социальное дистанцирование работают.

По количеству умерших от вируса Испания занимает второе место в мире после Италии, занимая третье место, после Италии и США, по общему количеству заражений.



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