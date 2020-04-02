Игорь Яковенко – о телеобращении Путина: «Президент самоизолировался и самоудалился»

02.04.2020, 23:27, Новости дня

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, вновь обратился по телевидению к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом в стране. Он продлил до 30 апреля так называемый режим нерабочих дней и возложил на глав регионов обеспечение необходимых мер по выходу из кризиса, предоставив им относительную свободу действий.

По официальным данным, на 2 апреля в России выявлено 3548 случаев (в Москве – 2475) заражения коронавирусом в 76 регионах страны. Это на 771 больше, чем было сутки назад в стране (в столице – на 595). 30 летальных исходов, 235 выздоровевших.

Кроме того, Владимир Путин в обращении признал, что угроза распространения инфекции в России сохраняется. «Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», – констатировал он.

Президент также подчеркнул, что за работниками сохраняется их заработная плата. Правда, не пояснил, кто и каким образом будет обеспечивать это условие.

Вместе с тем Путин допустил, что очередные «каникулы» могут быть сокращены – в зависимости от того, как будет развиваться ситуации с эпидемией.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что «ничего внятного» Путин не сказал. По его мнению, этого, в общем, можно было ожидать.

«В основном, он повторил все, что говорил 25 марте, в ходе первого телеобращения в связи с коронавирусом, – добавил он. – Единственное – продлил «каникулы». Президент не сказал, каким образом (государство) собирается помогать людям, которым предстоит просидеть месяц либо без зарплаты, либо ждать ее выплаты от предпринимателя, который не получает никакого дохода. А именно этого ждали от него. Ни слова».

Людей бросили на произвол судьбы, констатировал Игорь Яковенко. При этом, по его словам, игнорирован опыт США, Канады, Германии, Великобритании и других крупных стран. «Там государство говорит гражданам: сидите дома – мы вас прокормим, – рассуждает он. – А у нас все ровно наоборот. Вводят штрафы, причем существенные. Но какой в них толк, если у людей все равно нет денег? Они продолжат выходить на улицу, чтобы не протянуть ноги. Не все могут работать на удаленке, как Путин. Хорошо, если это месяц, а если два? А вероятность того, что ситуация продлится до мая достаточна велика».

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров на днях заявил, что вспышка инфекции в стране должна завершиться только к лету.

Зато Путин накануне подписал закон, который дает Федеральной службе охраны (ФСО), личной гвардии президента, применять боевую технику, напомнил журналист: «Против кого – не знаю. Видимо, против коронавируса, поскольку закон принимался в пакете мер по борьбе с инфекцией. Все остальное выступление президента свелось к тому, что граждане должны сидеть дома, а власти регионов пусть принимают какие-то меры. То есть, он разрешил им действовать на свое усмотрение.

В действительности федеральный центр в лице президента просто “самоизолировался и самоудалился”, резюмировал Игорь Яковенко.

Депутат Мосгордумы, член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин также недоумевает, за чей счет произведут выплату зарплат неработающим гражданам.

«Остается открытым вопрос, будет ли поддержка предприятий и организаций со стороны государства, – сказал он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Считаю, что у государства есть такая возможность. Но президент об этом не упомянул. То, что частные предприниматели справятся с такой задачей самостоятельно, весьма сомнительно».

В этой связи нужно определенность по поводу тех средств, которые накапливались в резервных фондах, полагает политик: «Они сейчас вполне могут быть использованы как раз для этих целей. Но ничего внятного на эту тему мы не услышали».

Также Сергей Митрохин посетовал на то, что до сих пор не осуществлены некоторые крайне важные меры: «Например, не видно существенного прогресса с обеспечением граждан индивидуальными средствами защиты. Масок нет даже в аптеках. Сужу об этом по Москве, но, скорее всего, в других регионах ситуация не лучше, а хуже. Метро по-прежнему остается источником повышенной».

В этом смысле промедление действительно может серьезно повредить дальнейшей борьбе с коронавирусом, заключил он.