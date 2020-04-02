 

Политологи Гаспарян и Журавлев оценили сценарий жизни россиян после карантинных мер

02.04.2020, 23:09, Разное

Безусловно, жесткие меры в борьбе с коронавирусом, принятые многими странами (в том числе и Россией), через некоторое время отменят, так как ситуация улучшится, и нормальная жизнь вновь вернется. Об этом заявили политологи Дмитрий Журавлев и Армен Гаспарян.
Несколько дней назад российский профессор Владимир Никифоров предположил, что в РФ пик эпидемии коронавируса придется с 6 по 13 апреля, поэтому карантин продлится до конца месяца. Впрочем, речь идёт о самом оптимистическом сценарии. «Несмотря на то, что многие прогнозируют социально-экономический коллапс, стоит не забывать, что подобные разговоры для РФ не новы. Поводы для паники всегда есть – сейчас добавилась тема с пандемией коронавируса, однако метод самоизоляции позволяет эффективно бороться с распространением инфекции. Некоторые люди призывают не придерживаться карантина, таким образом, повышая напряжение в обществе», – отметил Гаспарян.

Дмитрий Журавлев считает, что правительство сделает всё возможное для нормализации ситуации в будущем. Кроме того, нужны немалые средства для перезапуска некоторых производств после карантина. «Власти знают о всех рисках, связанных с нынешней ситуацией, поэтому не допустят кардинальных обострений», – подытожил политолог.



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