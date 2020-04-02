Мнение: И никакого онанизма! – Перспективы ислама в коронавирусном мире

02.04.2020, 23:05, Разное

(Перспективы ислама в коронавирусном мире)

Смотрю всякие виртуальные дискуссии в традиционно распущенном фейсбуке – видно, что молодые люди (то есть, в свете современных веяний, люди в возрасте до 55 лет) с возрастающим беспокойством обсуждают вдруг вставшую перед каждым из них проблему – “где взять секс?!” Мало того, что всякие клубы, рестораны и даже кафешки закрыты, тусоваться и искать пару негде – внезапно даже и такие проверенные способы “расслабиться”, как службы онлайн-знакомств и даже старые добрые проститутки оказываются помечены значком “Danger!!” (“Опасность!!”)

Тут ведь явное противоречие: как при рекомендуемой Роспотребнадзором “социальной дистанции” в 2 метра заниматься интимом?! Можно, конечно, обоим надеть очки и маски, для рук вооружиться специальными манипуляторами или на худой конец палками-щупами – но это, во-первых, явно будут не те ощущения, а во-вторых и в-главных – как производить собственно Акт?! 2 метра – такого даже у самых что ни на есть чемпионов порно не найдется!

Но все предосторожности оправданы: ведь потенциальный партнер может быть… того! заражен-с! Даже если он с собой принесет вчерашнюю справку об отсутствии у него КОвида – и это ничего не гарантирует: ведь неизвестно, где он/она шатались сегодня, в чье зловонное дыхание или не менее контагиозные следы они вляпывались по дороге к вам, верно?

И как же быть? Неужели придется (как уже рекомендует официально администрация города Нью-Йорка) всем переходить на онанизм??

Выход, однако, есть. И его давно уже предлагает самая миролюбивая религия мира – ислам. ХИДЖАБ, конечно же! Вот оно, решение. Только в новых условиях – для всех: и мужчин, и женщин. Одним словом: пусть все ходят в мешках!! Сделать это обязательным, как в каком-нибудь Тегеране – и вуаля, вопрос безопасности решен. Ты внутри мешка постоянно – ты в нем и дышишь, и кашляешь, и плюешься; никакие твои биологические выбросы не проникают ЗА мешок у тебя на голове – и это значит, что ты полностью безопасен! С тобой можно заигрывать, остроумно шутить, брать телефончик… Ну а потом, уже придя “в номера” – знать, что НЕКТО под плотной тканью, как и ты, стерилен! Пусть показывает справку – и можно переходить к “сладкому”!

Видимо, при дальнейших успехах коронавируса следует ожидать массового перехода в мирную религию в большинстве развитых стран; ведь ходить в мешке и не быть при этом исламистом как-то глупо, не правда ли. Сказав “а”, надо говорить и “б”.

И никакого онанизма!