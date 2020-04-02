 

Володин предложил поддержать производителей медицинских масок

02.04.2020, 23:01, Разное

Председатель нижней палаты поддержал решение правительства о закупке 1200 машин скорой помощи для регионов в рамках борьбы с коронавирусом. “Многие регионы из‑за дефицита бюджета не могут обеспечить автопарк скорой помощи новыми автомобилями в достаточном количестве”, – сказал Володин.

Для поддержки регионов принят закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс – нормативно-правовой акт позволит субъектам Федерации сэкономить 78 миллиардов рублей, которые они должны были вернуть в качестве выплат по бюджетным кредитам. По словам Володина, это даст регионам средства для борьбы с коронавирусом и позволит оказать поддержку малому и среднему бизнесу.

Также необходимо искать способы устранить дефицит медицинских масок и дезинфицирующих средств, отметил спикер Госдумы. “В сложившейся ситуации было бы правильно за счет грантовой поддержки малого и среднего предпринимательства увеличить производство масок и дезинфицирующих средств, дефицит которых сегодня есть”, – подчеркнул Володин.

Этим могло бы заняться Минэкономразвития, считает законодатель. В начале следующей недели тема будет обсуждаться с главой правительства. Совещание пройдет в дистанционном режиме, заметил спикер.

Напомним, что нижняя палата приняла пакет законов, направленных на реализацию инициатив, озвученных Владимиром Путиным во время обращения к нации. Эти меры позволят защитить граждан и поддержать бизнес в условиях распространения коронавируса.



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