 

В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом

02.04.2020, 23:01, Разное

Несмотря на все предпринятые меры борьбы с COVID-19, число заболевших коронавирусом во многих российских регионах продолжает расти. Так, в Башкирии был выявлен очередной случай инфицирования.

По данным ToDay News Ufa, всего в республике зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Власти еще раз напомнили о важности сознательно соблюдать режим самоизоляции.



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