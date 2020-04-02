Мнение: Задача на внимательность

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02.04.2020, 23:00, Разное

Задача на внимательность.
Сколько лошадей на этой фотографии Бердымухаммедова?

Источник: Colonel Cassad



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