Телеобращение к губернаторам

02.04.2020, 22:55, Разное

Президент объявил чрезвычайную федерализацию.

Владимир Путин второй раз за восемь дней обратился к нации, чтобы сказать, что главы регионов имеют полномочия действовать в соответствии со сложившейся ситуацией, не дожидаясь указаний из Кремля. Таков драматический итог двадцатилетия построения «вертикали власти» и «сильной руки»: результатом этой политики стал паралич системы управления в условиях пандемии. Президенту пришлось фактически через телеэфир обращаться к губернаторам, чтобы призвать их брать ответственность на себя. Попутно Путин задним числом оправдал действия тех регионов, которые уже объявили «самоизоляцию» жителей и разрабатывают полицейские меры для ее исполнения — в первую очередь речь идет о Москве.

Параллельно c обращением президента в отставку подали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава республики Коми Сергей Гапликов — очевидно, что новые полномочия, переданные в телеэфире президентом, полагаются далеко не всем представителям губернаторского корпуса.

И в то же время в Госдуме объявили о возможном объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа —

федерализацию можно эффектно совместить с перекраиванием территорий.

В Шиесе (Архангельская область) тем временем продолжаются протесты, в Сыктывкаре (Коми) введен пропускной режим из-за высокого числа заразившихся коронавирусом.

Изначально необходимость нового экстренного послания объясняли либо введением в стране чрезвычайной ситуации, либо реакцией президента на катастрофическую ситуацию в экономике:

цены на нефть на уровне 1999 года и миллионы людей под угрозой остаться без работы.

Однако Путин не стал вводить ЧС и говорить о новых обязательствах государства по поддержке жителей и бизнеса. С точки зрения обычных людей, самый важный тезис его второго обращения касается продления «нерабочих дней» (теперь уже не выходных) до 30 апреля. Фактический режим карантина может продлиться тем самым до пяти недель, а экономические потери от такой политики могут стать рекордными. Рубль продолжил падение сразу после объявления новых сроков «отдыха», которые, впрочем, могут быть и сокращены для отдельных регионов. Как воспользоваться «каникулами», чтобы после них иметь возможность платить по счетам, президент на этот раз не пояснил. Лишь заверил еще раз, что зарплаты будут выплачены — тем, у кого они есть.

Отказ от ЧС, режим которого фактически и предполагает «самоизоляция», связан с недоверием к силовикам — его в нынешних условиях разделяют граждане, бюрократический аппарат и кажется, даже отдельные деятели в Кремле.

Возможно, нежелание оказаться под полной властью силовиков сейчас — главная объединяющая идея для Российской Федерации.

Повторным обращением президент Путин вряд ли успокоил граждан: чрезвычайные прямые эфиры стали появляться слишком часто. После первого эфира можно было предположить, что президент обратится к нации еще раз после того, как пик эпидемии будет пройден, чтобы заявить о возвращении к нормальной жизни. Это позволило бы ему получить прирост рейтинга накануне голосования за поправки в Конституцию и на старте новой избирательной кампании в Думу. Необходимость делать специальное напоминание о наличии у глав регионов прав действовать говорит о разрастании политического кризиса в стране.

Уже ясно, что эпидемия сыграла против долгосрочных планов Кремля по транзиту власти. К сожалению, она еще сильнее бьет по интересам обычных людей в реальных условиях российской экономики и уровня компетентности отечественной бюрократии.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политикиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



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