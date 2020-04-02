Дочь Иосифа Пригожина Даная поучаствовала в откровенной фотосессии в нижнем белье

02.04.2020, 22:53, Разное

Дочь отечественного продюсера Иосифа Пригожина в одном из недавних интервью пояснила об участии в откровенной фотосессии. Съёмки в нижнем белье для 23-летней Данаи Пригожиной – совершенно новый опыт, но при этом в процессе она чувствовала себя довольно комфортно.

Дочь Пригожина рассказала, что для фотосессии ей подобрали комплект нижнего белья тельного цвета, из-за чего создавался эффект обнажённого тела. Модель в первые несколько десятков минут чувствовала себя перед камерами скованно, но потом расслабилась и начала получать удовольствие от процесса. В беседе с журналистами Даная Пригожина рассказала, что вес в 92 килограмма не причиняет ей никакого дискомфорта, и из-за него абсолютно нет комплексов. При этом за зимние месяцы она всё же набрала ещё немного избыточной массы тела и в дальнейшем планирует похудеть, чтобы покупать одежду 50-го размера.

По словам дочери продюсера, она часто слышит в свой адрес комплименты, но в основном оценивают её лицо, а не пышные формы. Однако это Данаю Пригожину не расстраивает, она не закрывается в себе и даже, как оказалось, готова к экспериментам – откровенным фотосессиям.