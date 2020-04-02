Коронавирус в Украине. Заболело 897 человек, умерло – 22

02.04.2020, 22:35, Новости дня

В Украине по состоянию на 22.00 2 апреля насчитывается 897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.

Умерло 22 человека, 19 – выздоровели.

В 10.00 Минздрав сообщал о 804 инфицированных. Таким образом, за 12 часов выявлено 93 новых случая COVID-19.

В течение дня число летальных исходов увеличилось на два.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 998 тыс., из них более 208 тыс. выздоровели, а более 51 тыс. человек умерли.