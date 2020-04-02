 

Коронавирус в Украине. Заболело 897 человек, умерло – 22

02.04.2020, 22:35, Новости дня

В Украине по состоянию на 22.00 2 апреля насчитывается 897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.

Умерло 22 человека, 19 – выздоровели.

В 10.00 Минздрав сообщал о 804 инфицированных. Таким образом, за 12 часов выявлено 93 новых случая COVID-19.

В течение дня число летальных исходов увеличилось на два.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 998 тыс., из них более 208 тыс. выздоровели, а более 51 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Цирк уехал: дорожная драма обернулась клоунадой

18.02 / Шойгу обвинил США в расхищении нефтяных богатств Сирии

11.02 / 10 популярных курортных поселков для отдыха с детьми летом 2020 года

13.02 / “Самый талантливый и любимый!”. Билык поздравила с днем рождения мужа

04.02 / Проведение инвестфорума в Сочи решено перенести

19.02 / Затраты на президентский автопарк в Украине снизились в 2019 году в полтора раза

05.02 / Украине предрекли закрытие тубдиспансеров и психиатрических больниц

13.02 / Сбежавшая из больницы пациентка Алла Ильина избежала встречи с санитарами и полицией

23.03 / Меркель отправилась на домашний карантин после контакта с заразившимся врачом

15.03 / Возле посольства РФ в Киеве участники марша добровольцев порвали российский флаг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска