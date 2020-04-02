 

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло миллиона – Университет Хопкинса

02.04.2020, 22:35, Новости дня

На планете насчитывается 1 002 159 человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Такие данные вечером 2 апреля привел сайт американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени.

51 485 человек скончались от коронавирусной болезни, 208 630 – излечились.

Список стран с наибольшим числом инфицированных выглядит так:

США – 234 462;
Италия – 115 242;
Испания – 110 238;
Германия – 84 264;
Китай – 82 432;
Франция – 59 926.

По информации Министерства здравоохранения Украины, в стране зарегистрировано 897 случаев заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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