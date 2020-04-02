НАТО утвердил пакет помощи Украине и Грузии

02.04.2020, 22:35, Новости дня

Министры иностранных дел стран – членов НАТО в ходе саммита, который прошел в удаленном режиме 2 апреля, согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Текст его заявления приводит сайт НАТО.

“Мы решили углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе путем проведения учений в стратегическом регионе Черного моря. Также мы будем совместно работать, чтобы противостоять киберугрозами. Это включает обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех”, – заявил Столтенберг.

1 апреля генеральный секретарь подчеркивал, что новый пакет поддержки будет дополнять уже существующие.

Из-за пандемии коронавируса из программы саммита глав МИД стран – членов блока пришлось исключить переговоры с украинскими и грузинскими представителями, а сама встреча впервые в истории прошла в режиме видеоконференции.

В декабре 2019 года Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.