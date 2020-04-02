Полтавец покинет пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту

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02.04.2020, 22:31, Новости дня

Главный тренер сборной РФ по конькобежному спорту Константин Полтавец не будет продлевать контракт, который истекает 30 апреля. Полтавец тренировал российских конькобежцев на протяжении десяти лет.

Как сообщает РИА Новости, Полтавец объяснил свой уход из сборной возрастом — ему исполнилось 60 лет, и сложившейся с пандемией коронавируса ситуацией. В настоящее время Константин Полтавец ищет оптимальное решение, чтоб обеспечить преемственность и сохранить все ценное, что было сделано за эти десять лет.

Уроженец СССР и гражданин Нидерландов Константин Полтавец возглавил сборную РФ по конькобежному спорту в 2010 году. За это время российские спортсмены добились большого прогресса.



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