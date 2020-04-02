89-летний экс-глава “Формулы-1” станет отцом в четвертый раз

02.04.2020, 22:31, Новости дня

89-летний Берни Экклстоун, бывший руководитель "Формулы-1", станет отцом в четвертый раз. Его 44-летняя супруга Фабиана Флози беременна и родит наследника мужчине в июле.

Как сообщает Blick, пара ждет мальчика. Ребенок родится в Бразилии, где проживает Экклстоун вместе с супругой. Там у пары собственная кофейная плантация.

До этого Берни был женат дважды. От прошлых браков у Экклстоуна уже есть три дочки.