Лукашенко назвал продукт, который борется с коронавирусом

02.04.2020, 22:31, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.

Как передает РИА Новости, об этом белорусский лидер проинформировал мировую общественность в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Минске.

По словам Лукашенко, послушав одного умного российского ученого, он пришел к таким выводам.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным в разных странах мира инфицированы уже более одного миллиона человек, более 210 тысяч вылечились, более 51 тысячи скончались.