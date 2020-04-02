 

Голунов «прошел экспертизу в Кащенко»

02.04.2020, 22:16, Новости дня

Журналист Иван Голунов сообщил о психолого-психиатрической экспертизе, которая проведена в рамках уголовного дела против экс-полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против него.

Голунов сообщил, что «прошел экспертизу в Кащенко», передает «Интерфакс».

Он сказал, что результаты станут известны позднее, передает РИА «Новости».

Напомним, экспертиза была назначениа, чтобы подтвердить вменяемость Голунова и юридическую состоятельность показаний журналиста.

В январе по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.



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