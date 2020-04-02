 

Мнение: Путин в изоляции?

02.04.2020, 22:15, Разное

Послушал 8-минутную речь президента. Признаюсь, ждал совсем других слов от главы государства. Или об объявлении режима чрезвычайного положения или о надвигающейся экономической катастрофе….

Но, увы, Путин не сказал ничего такого, чего не мог бы озвучить, например, премьер-министр.

Удивило, что продлив выходные до 30 апреля с сохранением зарплат, президент ни словом ни обмолвился, откуда должны брать деньги на зарплты и налоги частники? Но подчеркнул: «Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. <…> Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения».Эти путинские слова, честно говоря, выглядит откровенным издевательством над малым и среднем бизнесом….

В общем, мне показалось, что Путин растерян и не знает, что делать. И не придумал ничего лучше, как самоизолироватся, переложив бремя ответственности за борьбу с коронавирусом на правительство и губернаторов.

Или мне показалось?

Источник: Ирек Муртазин



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