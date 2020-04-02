Трамп подверг критике губернаторов за сбои в поставках медицинского оборудования

02.04.2020, 22:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп в четверг подверг критике губернаторов нескольких штатов, заявивших, что им не хватает медицинского оборудования для лечения тысяч госпитализированных пациентов, заразившихся коронавирусом.

Дональд Трамп встал на защиту действий Белого дома в ходе разрешения кризиса, написав в «Твиттере»: «Огромное количество медикаментов… поставляется непосредственно в штаты и больницы федеральным правительством». Однако, по мнению президента, у некоторых губернаторов имеются «ненасытные аппетиты, и они (губернаторы) всегда недовольны… Помните о том, что мы [федеральные власти] являемся для них подстраховкой. Жалобщикам следовало запасаться и готовиться задолго до того, как разразился кризис. Другие штаты в восторге от того, как мы работаем».

Президент напомнил, что федеральные власти уже направили штатам «множество аппаратов ИВЛ, в то время как в производстве находятся тысячи [таких аппаратов]. На подлете 51 крупный грузовой самолет с медикаментами».

В среду сразу несколько губернаторов заявили о том, что в их штатах налицо значительная нехватка аппаратов искусственного дыхания, масок и других изделий медицинского назначения, необходимых для лечения людей, заразившихся коронавирусом. При этом губернаторы частично возложили ответственность за это на федеральное правительство, которое конкурирует со штатами, пытаясь приобрести расходные материалы для лечения и профилактики коронавируса.

Такие заявления, в частности, сделали губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган, губернатор Коннектикута Нед Ламонт и нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо.

Еще одним объектом критики президента стал его давний политический конкурент, сенатор Чак Шумер, возглавляющий демократическое меньшинство в Сенате. Недовольство президента вызвало предложение Шумера назначить высокопоставленного военного ответственным за отправку медицинского оборудования в штаты.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните Плаксе Чаку Шумеру, что у нас есть военный, отвечающий за распределение средств, на самом деле очень талантливый адмирал, – говорится в твите Трампа. – Нью-Йорк получил гораздо больше, чем любой другой штат, включая больницы и плавучий госпиталь, но, несмотря ни на что, они всегда жалуются. Неважно, если бы вы получили в десять раз больше, чем нужно, этого никогда не будет достаточно. В отличие от других штатов, в Нью-Йорке, к сожалению, начали поздно действовать. Вы должны были сильнее стараться. Перестаньте жаловаться и узнайте, куда идут все эти поставки».

Впрочем, несмотря на то, что губернатор Куомо несколько раз жаловался на недостаток помощи, оказываемой Нью-Йорку, Трамп похвалил его, сказав, что «Куомо усердно работает».

По словам представителей штатов, помощь распределяется федеральным центром достаточно хаотично. Так, во Флориде получили все медицинское оборудование, запрошенное штатом из федеральных запасов, а в Оклахоме и Кентукки получили даже больше, чем было указано в их заявках. Между тем заявки Иллинойса, Массачусетса и Мэна были удовлетворены лишь частично.