Amnesty International: права человека на неподконтрольных Украине территориях продолжают нарушаться

02.04.2020, 22:15, Новости дня

КИЕВ – В 2019 году продолжались запугивания и нападения со стороны группировок, выступающих за дискриминацию представителей маргинализированных групп, а также на активистов и активисток правозащитного движения, хотя большое количество публичных собраний была защищена полицией. Об этом говорится в отчете Amnesty International «Права человека в Украине в 2019 году», опубликованном на украинском сайте организации 2 апреля.

Отмечается, что, например, 8 марта 2019 года, полиция успешно предотвратила нападения, которые затмили аналогичные собрания в 2018 году: марш женщин в Киеве собрал 1300 участников и участников, которых защищали 900 правоохранителей.

Президентские и парламентские выборы в 2019 году, подчеркивается в материале Amnesty International, «значительно изменили политическую ситуацию» в Украине.

«Ключевое предвыборное обещание Зеленского – найти политическое решение конфликта на Донбассе – привело к таким инициативам, как частичный отвод сил от линии разграничения в нескольких точках столкновения. Различные оппозиционные силы в Украине осудили такое решение как сдачу интересов в пользу России», – подчеркивается в отчете.

Вместе с тем, как отмечает в комментарии к докладу директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, в стране «есть много вызовов, связанных с правами человека».

«Так, до сих пор не проводится эффективное расследование нападений на журналистов/ журналисток, активистов и активисток; расследование преступлений, которые проходили во время Евромайдана, происходит крайне медленно. Системная безнаказанность остается одной из основных проблем в Украине. Другим важным аспектом является очевидная необходимость ратифицировать Стамбульскую конвенцию, ведь это позволит решать проблему домашнего насилия более эффективно. Депутаты до сих пор отказываются это сделать», – подчеркивает Оксана Покальчук в комментарии, переданном Русской службе «Голоса Америки».

Она считает, что чрезвычайно сложной остается ситуация на неподконтрольных и оккупированных Россией территориях.

«Эта ситуация требует значительно большего освещения на международном уровне», – подчеркивает Оксана Покальчук.

Основным вызовом на 2020 год она называет тот факт, – сможет ли «власть должным обеспечить права человека в условиях кризиса, вызванного пандемией, в частности позаботиться о наиболее незащищенные категории населения».

Крым и Донбасс в отчете Amnesty International

Ситуация с правами человека в оккупированном Россией Крыму в 2019 году продолжала становиться все хуже, говорится в отчете организации.

«Многочисленные права оставались строго ограниченными, в частности права на свободу выражения мнения, мирные собрания и объединения. Выдающиеся представители крымскотатарской общины, проукраинские активисты и активистки и любые открытые критики де-факто власти испытывали гонения, запугивание и политическое преследование», – считают эксперты Amnesty International.

Территории на востоке Украины, подчеркивается в отчете, остаются под контролем пророссийских сепаратистов. Они недоступны для организаций гражданского общества и гуманитарных организаций, а независимой информации о жизни на этих территориях на период сбора информации не хватало.

Достижения пополам: для Зеленского и Порошенко

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов отмечает, что данный доклад следует рассматривать как результат работы предыдущей власти и первых месяцев новой.

«Во время президентства Петра Порошенко были позитивы по гендерным вопросам и вопросам равноправия между меньшинствами. Была и критика по поводу расследования дел, связанных с активистами. Но сегодня мы видим, что новая власть не всегда чисто проводит карантинные мероприятия, с той скрупулезностью, с которой должна обеспечиваться юридическая процедура принятия решений. Не реагировать на пандемию нельзя, тем более что администрация Зеленского, я так считаю, не смогла подготовиться должным образом», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Леонов отмечает, что ситуация с гражданскими правами на аннексированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе ухудшается, и, «к сожалению, и офис президента, и МИД реагируют на эти вопросы не так резко и регулярно, как это было раньше».

«Думаю, что этот вопрос, отсутствие должного внимания, будет зафиксирован в следующем отчете Эмнести Интернешнл. С учетом того, что страны в мире пошли на изоляцию, и в зависимости от уровня демократичности и авторитарности государства могут быть разные подходы и могут быть перегибы, попытка воспользоваться ситуацией с карантином, чтобы закрутить гайки. Это все мы увидим в следующем докладе», – отмечает Александр Леонов.

Он также говорит, что уровень развития свобод в 2020 году следует рассматривать через призму уровня политического давления со стороны власти не только на своих оппонентов, но и на членов властной команды.

«Вопрос не только о пятом президенте Петре Порошенко, но и о народном депутате от провластной партии «Слуга народа», который выступил с разоблачением, и к нему домой пришли из СБУ с обыском», – утверждает Александр Леонов.

Развитие гражданского общества – заслуга Порошенко

Эксперт «Украинского клуба», политолог Виталий Литвиненко напоминает, что отчет Amnesty International указывает на развитие гражданского общества в 2019 году, в период администрации президента Петра Порошенко.

«В отчете фиксируется 2019 год, выборы Зеленского, свобода собрания – не нужно забывать, что в прошлом году у нас было другое правительство, другой президент, другая Верховная рада. Не нужно забывать, что, например, свободу собраний обеспечивали реформы власти президента Порошенко. Современная власть, которая критикует предыдущую, никакого отношения к этому не имеет», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что недавние законодательные решения команды президента Владимира Зеленского следует рассматривать как «урезание конституционных права украинцев».

«История с земельной реформой, история с языковым вопросом показывают, что президент Зеленский под шумок чрезвычайной ситуации, которая не урегулирована самой властью, по сути, хочет забрать у нас политические, социальные и экономические права. Под личиной борьбы с коронавирусом будут продвигать русификацию и может будет продвигать статус в Конституции для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А как насчет разговоров о поставках воды в Крым? Об этом говорили в окружении президента», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Он считает, что 73 процента украинцев, избравших новую власть, поддержали тех, кто готов к постсоветскому, не европейскому развитию общества.

«Феномен 73 процентов, проголосовавших за Владимира Зеленского, – не потому, что они лучше, чем Порошенко, просто они искали и нашли свою проекцию, таких как они. Они понимают, что статус украинского языка для них не главный, воинов АТО – тоже, у них одна ориентация – на Москву: запретить, подавить, всех сделать одинаковыми», – размышляет Виталий Литвиненко.