Психолог объяснил, как питомцы влияют на психологическое состояние людей во время самоизоляции

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02.04.2020, 22:09, Разное

Клинический психолог Михаил Хорс объяснил, как питомцы влияют на психологическое состояние людей во время самоизоляции. Оказывается, всё зависит от отношения к животному.
По словам Михаила Хорса, домашние любимцы действительно способны помочь своим хозяевам пережить карантин. Однако на это влияет не просто факт наличия питомца, а именно отношение человека к нему. Если владелец не любит домашнее животное, воспринимая его как бремя, на которое нужно тратить своё время и деньги: покупать еду, кормить, убираться за ним, это лишь усугубит ситуацию. В этом случае кот или собака будут мешать хозяину и утомлять его, ассоциируясь только с лишними заботами.

В случае, если человек позитивно воспринимает своего питомца, видя в нём возможность выходить на улицу, играть, общаться, когда больше не с кем, тот будет вдохновлять своего владельца, успокаивать и отвлекать. При этом совершенно неважно, какое это животное– попугай, кот, собака или хомяк.

Специалист призывает людей в период самоизоляции не упускать сейчас ни единой возможности во всем, что их окружает.

«Большинство людей, к сожалению, сосредоточены на отсутствии каких-то возможностей, и поэтому у них сил не хватает искать их»,- объяснил Михаил Хорс.



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