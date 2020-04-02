Итальянский борщ для российских медиков возмутил украинцев
02.04.2020, 21:53, Новости дня
Украинские пользователи соцсетей возмутились тем, что в Бергамо местные повара сварили борщ российским медикам и специалистам, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
В комментариях к сообщению российского вирусолога Александра Семенова некоторые украинцы заявили, что борщ – не российское блюдо, передает РИА «Новости».
Украинские пользователи Facebook заявляли, что вместо «киевского борща» следовало «приготовить щи», «флаг не тот поставили».
Русскоязычные пользователи не согласились с претензиями.
«С каких это пор борщ – киевский?» – поинтересовалась Viktoriya Povtoreyko.
Марина Ныкытенко ответила, что эта «старинная легенда берет свое начало с Майдана».
«А без политики никак? Что вы за люди?» – обратилась к возмущенным Лючия Карфора.
Напомним, Семенов в Facebook опубликовал фото из местного ресторана. Блюдо сопровождалось запиской с надписью «извините, это в первый раз», подразумевающей, что повара приготовили борщ впервые в своей практике. По словам Семенова, итальянский повар не смог раскрыть секрет настоящего борща, но «свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне» стал для всех «маленьким праздником и большим сюрпризом».
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