 

В США создали велосипед со складными колесами

02.04.2020, 21:53, Разное

В городах любители велосипедных путешествий столкнулись с проблемой перенесения транспортного средства. В США нашли решение этой задачи и изобрели велосипед со складными колесами.
Инженер-механик Алекс Анимашаун из штата Калифорния сумел создать уникальный транспорт. Раньше он трудился над разработкой гибридного автомобиля для автопроизводства США. Похожий велосипед, вес которого около 14 килограмм, легко перенести с собой даже в метро, а все потому, что он быстро собирается, а сборка длится 2 минуты. Его исключением значится наличие колес, которые сделаны из пенистого материала, обтянутого безвоздушным поролоном.

Эксперт рассказал, что велосипед легко сложить поднятием передней части, укладывающейся на заднюю. Такой транспорт состоит из трех частей, блокировка колеса задумана на каждом соединении обода и на ступице, а сочленения имеют зажим. Теперь Алекс Анимашаун находится в поиске инвесторов, чтобы запустить этот продукт в производство. Приблизительная цена велосипеда – от 1,6 до 2,5 тысячи долларов.



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