Мнение: Где-то между будущим и прошлым (старый дурак уже окончательно достал)

02.04.2020, 21:50, Разное

Я Путина в этот раз не слушал – старый дурак уже окончательно достал. Смотрел вместо всего этого маразма фильм “Выше радуги” по “Культуре”. Случайно совершенно ткнул – и прям ни разу не пожалел. Причем все было абсолютной неожиданностью: советский детский фильм, в ролях Дмитрий Марьянов (еще подросток), Михаил Боярский, Юрий Куклачев, песни поёт (за кадром) Алла Пугачева… Я детский музыкальный “совок” очень всегда любил, начиная с “Приключений Буратины” – и первое время, пока смотрел на юного Диму Марьянова, у меня отвисала челюсть: блин, очень неплохо – но почему не знаю??

И потом только разобрался: это ж 1986 год! “Черная дыра” в моей вселенной. Я в 85-87 “отдавал долг” в советской армии, и, соответственно, все культурные события СССР этого времени благополучно пропустил мимо – как, кстати, и “Гостью из будущего” (тоже 1986 года), по которой все знакомые совки безгранично фанатеют до сих пор, а я, увы, никак не могу по-настоящему разделить их восторги. Есть в психологии понятие “сензитивный период” (время наилучшего восприятия), которое на русский лучше всего переводится фразой “все хорошо вовремя”. Так вот я в “сензитивный период” для восприятия “Гостьи” уже месил сапогами снег на границе с Норвегией…

“Выше радуги”, думаю, послабее “Гостьи” – даже думаю, что мне бы он в то время не понравился: нормального сюжета нет, слишком много выпендрежа. Но вот как 35 лет спустя, доложу я вам – самое то! С эстетской точки зрения – прекрасно получилось, и даже легкий флер позднесоветской педофилии и гомосексуализма (которая пронизывала каждый второй “детский” фильм) ничуть не мешает восприятию. Конечно, режиссеру нравилось разглядывать молодых мальчиков даже больше, чем девочек – но, в конце концов, там это без перебора.

И на Диму Марьянова, зная уже всю его последующую судьбу, смотреть довольно больно – образ приобретает неожиданную глубину. В фильме-то он юный поэт, которому все удается, в которого все влюблены, который живет наполовину в мире собственных радужных фантазий, и имя там у него весьма стремное по нынешним временам – Радуга… И через 35 лет вот этого поэта – “засыпает старый Зурбаган!!” отчаянным голосом Преснякова-мл. – какие-то шарлатаны переколят препаратами, пытаясь вылечить от хронического алкоголизма!…

Очень советская постановка – масса халтуры, сценарий как будто сами школьники и писали, пляшут кто в лес, кто по дрова – но музыка! Музыка первоклассная. И вообще, умирающий СССР, этот монстр, под конец впадающий в детство и какое-то очень человеческое умиление перед красотой мира – это все-таки трогательное зрелище. Я, правда, посмотрел только первую серию – завтра будет вторая. “Зурбагана” еще не было, жду.

… И да – по поводу всего нынешнего идиотизма – вы же ждете моей оценки. Но тут слов цензурных нет – это всё какой-то длящийся абсурд. По-моему, мы находимся в центре всемирного помешательства. Сказать можно одно – до 30-го они свой карантин точно не дотянут. У людей – огороды.