 

США успешно провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

02.04.2020, 21:30, Новости дня

Ученые из США провели первые доклинические испытания вакцины от коронавируса. Предварительное тестирование препарата на мышах завершено успешно, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

Медики провели эксперимент на лабораторных грызунах. Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine, передает РИА «Новости». 

Вакцина заставила организм мышей производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации вируса. 

«У нас был опыт работы с вирусами SARS-CoV (атипичная пневмония) в 2003 году и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) в 2014 году… Мы знали, как бороться с этим новым вирусом», – сообщила доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях. 

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что разработка отечественной вакцины от коронавируса прошла первую фазу. Ведется разработка трех видов вакцины.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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