«Спрятаться не получиться»: Михаил Горбачев на фоне пандемии коронавируса заявил о необходимости пересмотра основ мировой политики

02.04.2020, 21:30, Разное

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания «Интерфакс» прокомментировал ситуацию с коронавирусом, распространившимся практически по всей планете. Политический деятель уверен, что лидерам государств следует пересмотреть основы мировой политики, причём в самом корне.

Михаил Горбачев считает правильными предпринимаемые правительствами разных стран меры по профилактике распространения вируса COVID-19, связанные с карантином и необходимостью самоизоляции, так как в приоритете должны стоять человеческие жизни. Когда же инфекцию удастся победить, очень важно сделать серьёзные выводы, чтобы не повторить подобной ситуации в будущем. Экс-президент СССР напомнил о борьбе РФ и США с ядерной опасностью.

«Мы тогда осознали, что это являлось нашим общим врагом, общей угрозой, поэтому руководители обоих государств признали: ядерная война недопустима, победивших в ней быть не может. В итоге последовал Рейкьявик, после него – первые соглашения об уничтожении данного вида оружия. На сегодняшний день ликвидировано уже 85 процентов того ядерного арсенала. Необходимо и далее следовать этим путём. Однако, как видим, добавились теперь новые вызовы», – высказался Михаил Горбачев.

Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС рассказал о том, что он и соратники по Форуму лауреатов Нобелевской премии мира уже давно, ещё как минимум с 2005 года, призывают основательно пересмотреть основы мировой политики, а именно сделать приоритетом насущные потребности людей и уважение к каждой жизни человека, тогда как в реальности львиная доля денег направляется на вооружение, ракеты, удары и так далее.

«Неужели до сих пор непонятно, что военные конфликты и гонка вооружений не решат глобальные проблемы, но только усугубят их? Война является поражением, провалом политики! Вот теперь пандемия коронавируса, которая стала нашей общей бедой, напомнила нам: не имеет смысла полагать, будто бы сейчас получится где-то спрятаться, отсидеться, оставив без внимания какие-то угрозы. Больше спрятаться не сможет никто», – заключил Михаил Горбачев.

Экс-глава Советского Союза в очередной раз призвал демилитаризировать мировую политику, международные отношения и всё политическое мышление, а бюджеты перераспределить с военных целей на те, которые связаны с человеческой безопасностью.