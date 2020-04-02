 

Скандал с братом Ермака. Появилась реакция Офиса президента

02.04.2020, 21:20, Новости дня

Офис президента Украины ожидает официальных результатов расследования, начатого после обнародования народным депутатом от “Слуги народа” видеозаписей, где брат главы ОПУ Андрея Ермака Денис якобы обсуждает назначение людей на государственные должности. Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила в Facebook 2 апреля.

“Ситуация с обнародованным записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки. Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены – так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежение”, – заявили в ОП.

В ведомстве отметили, что Служба безопасности Украины проводит допросы и Дениса Ермака, и народного депутата от “Слуги народа” Гео Лероса, который опубликовал записи.

“Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное”, – добавили в ОП.

Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції, незалежно від структури: Офіс Президента це чи парламент….

Posted by Офіс Президента України on Neljapäev, 2. aprill 2020

29 марта Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников. Позже Денис Ермак подтвердил, что на большинстве записей скрытой камерой, которые распространяются в интернете, снят именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

31 марта Лерос заявил, что располагает документами и записью о том, как Денис Ермак продвигал кандидата на пост главы компании “Энергоатом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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