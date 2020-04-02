Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 50 тыс. человек

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02.04.2020, 21:20, Новости дня

По состоянию на 20.30 2 апреля в мире от коронавируса умерло 50 230 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего погибших насчитывается в Италии – 13 915, Испании – 10 003 и США – 5316. В то же время наибольшее количество заразившихся в Штатах – 226 374, Италии – 115 242 и Испании – 110 238.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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