Экс-глава Минфина Уманский: Из-за “скруток” НДС в налоговой службе бюджет Украины ежемесячно недополучает 5 млрд грн

02.04.2020, 21:20, Новости дня

Из-за действий Государственной налоговой службы бюджет Украины каждый месяц недополучает 5 млрд грн. Такое заявление в интервью LB.ua, которое вышло 2 апреля, сделал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

Он утверждает, что налоговое ведомство манипулирует с налогом на добавленную стоимость, причем об этой ситуации информирован и премьер-министр Денис Шмыгаль.

“У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: “Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот информация по каждому месяцу, и это только “скрутки” с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет”. Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. 5 миллиардов – это только по НДС! [Экс-министр доходов и сборов Александр] Клименко с [бывшим президентом Виктором] Януковичем смотрят и говорят: “Блин, а что, так можно было?” – возмутился Уманский.

По его словам, он был лишен полномочий самостоятельно уволить главу ГНС Сергея Верланова.

“Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум – лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно? Я могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: “Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!” – рассказал экс-министр.

Он предлагал заменить Верланова исполняющим обязанности, что, по его мнению, дало бы системе “четкий, жесткий сигнал: все начало меняться”. Однако, по словам Уманского, требования кадровых изменений в ГНС и Гостаможенной службе стали причиной увольнения его самого.

30 марта депутаты Верховной Рады уволили Уманского с должности министра финансов, его преемником стал Сергей Марченко. Уманский работал главой Минфина всего 26 дней.