Число погибших с коронавирусом в Москве возросло до 20 человек

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02.04.2020, 21:16, Новости дня

Согласно обновленным данным официальной статистики московской мэрии, число погибших с положительным тестом на COVID-19 в столице увеличилось до 20 человек.

«На 2 апреля 2020 года: 2475 случаев заболевания выявлено в Москве, 140 выздоровели, 20 скончались», – передает РИА «Новости» статистические данные.

Ранее в четверг в московской больнице скончался 39-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус. В этот же день умерли три пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус, в возрасте от 63 до 72 лет.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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