Коронавирусом в мире заразились свыше 1 млн человек

02.04.2020, 21:16, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в 1 млн человек, свидетельствуют данные портала Worldometer.

По его информации, число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тыс., передает «Интерфакс».

Выздоровели 210 тыс. человек. Коронавирус распространился на 203 государства.

По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.