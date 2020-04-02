Моложе 40 лет: Денис Проценко рассказал о смерти пациента с COVID-19

02.04.2020, 21:15, Новости дня

Двадцатый пациент скончался от коронавируса COVID-19 в Москве. Это 39-летний мужчина. У него был положительный тест на коронавирус и развилась двусторонняя пневмония. Последние три дня пациент находился на искусственной вентиляции легких. У умершего были артериальная гипертензия, тахикардия, ожирение, полиорганная недостаточность.

Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома, пояснил на своей страничке в соцсети Facebook главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Это первая смерть пациента моложе 40 лет. Ранее все жертвы коронавирусной инфекции в российской столице были старше. У самого Дениса Проценко также подтвержден диагноз "коронавирус". Он самоизолировался в рабочем кабинете, продолжает руководить клиникой и консультировать по видеосвязи. Об этом он также рассказал в соцсетях.

2 апреля в Москве зарегистрировано 2475 подтвержденных анализами случаев коронавируса. 140 человек из них уже выздоровели и выписались из больниц, напомнили в оперативном штабе противодействия распространению коронавирусу.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь свое здоровье и здоровье своих близких, для чего оставаться дома. Нерабочий режим и режим самоизоляции в Москве продлен до 1 мая.

Растет число заразившихся коронавирусом в мире. Статистика заболевших перевалила за миллион человек. Статистический сайт Worldometer отмечает, что от осложнений при коронавирусной инфекции скончались уже более 50 тысяч землян. Свыше 210 тысяч заболевших выздоровели.