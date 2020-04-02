Куда пропали все маски: журналистское расследование “Вестей”

02.04.2020, 21:15, Новости дня

Объем спекуляций на продаже медицинских масок эксперты оценили в 400 миллионов рублей. Сейчас средняя цена за одну маску в десять раз выше чем год назад. Завышением стоимости обычно занимаются перекупщики или небольшие частные фирмы.

Уже не первую неделю задавать этот вопрос, про медицинские маски — в столичных аптеках бесполезно. Ответ один.

"Скажите. а маски у вас есть медицинские? — Нет, к сожалению. — А как давно их нет? — Ну, не знаю, на этой неделе не было их пока что. — Это у вас самодельная маска на вас? — Да. — То есть сами шьете? — Да. — В аптеке и сами шьете маски?! — Да", — из беседы с сотрудницей аптеки.

Кому как не фармацевтам и медикам знать — именно копеечная маска может спасти жизнь, тем более в условиях пандемии коронавируса.

"Главврач издал приказ, в котором сказано, что необходимо шить марлевые маски. Вот у нас масочки, мы их обрабатываем и носим", — заявил Татьяна Ревва, анестезиолог-реаниматолог Калачевской ЦРБ, Волгоградская область.

Это видео врачи центральной больницы в городе Калач-на Дону записали от отчаяния.

А вот больница в Кинешме.

"Поступил больной с подозрением на коронавирусом. Что нам предоставило наше начальство? Три респиратора в отделение на пять человек и одни защитные очки", — говорит женщина-медик.

В небольших городках врачи днем принимают пациентов, а ночами садятся за швейные машинки. И это в ХХI веке.

"Колтушская амбулатория на злобу дня организовала пошив масок", — комментирует видео другая женщина.

Как могли медицинские маски исчезнуть разом по всей стране? С этим вопросом мы приехали туда, где их производят.

"Маска формируется в три слоя, затем на верхнюю часть маски приклеивается фиксатор, который удерживает её на переносице. — Сколько за день вы производите масок на этих линиях? — Порядка 25 тысяч", — пояснил Юрий Князев, заместитель начальника производства, Московская область.

"Какая себестоимость у маски? – 3.50, а мы продаем за 7 рублей 50 копеек", — ответила Анна Кириллова, коммерческий директор компании.

Согласно официальному документу Минпромторга всего в РФ работает 20 подобных предприятий, которые выпускают миллион шестьсот тысяч масок в сутки.

Вопрос — много это или мало?

Себестоимость такой маски всего три с половиной рубля, а в рознице их продают уже по сто и по сто пятьдесят рублей и это не предел. Казалось бы, тысячи процентов прибыли. Однако, выйдя со станка маски куда-то бесследно исчезают, в аптеках их не найти. Кто должен нести за это ответственность?

Полюбуйтесь — объявление, которыми пестрит Интернет: 3800 рублей за 50 масок. Как жизненно важный дефицит уплывает вместо аптек и медучреждений в руки спекулянтов?

"Почему стоимость 3800 за 50 штук? — Не могу ответить. — Вы понимаете, что это завышенная стоимость? — Я не буду ни на какие вопросы отвечать!" – из беседы с перекупщиком.

"Мы не можем отследить, куда уходит эта маска, мы отправляем в медицинский центр, в центральную больницу, а что происходит дальше, мы не знаем", — говорит Кириллова.

Чита. Семиклассница Лиза Лунина вместе с мамой шьет маски для волонтеров 100 штук за 4 дня.

"У нас есть небольшая заготовка и мы её завершаем. Буквально три минуты и маска будет уже готова", — говорит девочка.

Работа не сложная, поэтому Лиза и её мама считают, что они ничего особенного не сделали.

Сами волонтеры считают помощь неоценимой.

"Антисептики и перчатки нам выделили, а масок также не хватает во всём регионе", — констатирует Бальжит Чойжижапова, волонтер из Забайкалья.

А это совсем другая история. В Екатеринбурге местные журналисты накрыли подпольный цех, выпускавший низкосортные подделки. Но нынче купят и такое.

"Для кого маски делаете? — Для себя. — Столько масок для себя?" – из беседы с сотрудниками цеха.

"С помощью термоклея они приклеивали лямочки к маскам", — поясняет молодой человек.

Статистика неутешительна. Миллион шестьсот тысяч масок в сутки для 146-миллионного населения страны — мало. По словам медиков, каждому человеку, выходящему на улицу, в больницу, на работу, в магазин, необходимо, как минимум, 3-4 маски на день, чтобы менять их каждые два часа. То есть реально масок должно быть произведено или поставлено в Россию на порядок больше.